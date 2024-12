Nova unidade de saúde de Olhalvo em fase final de construção

A empreitada de reformulação do edifício para a instalação da nova Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Olhalvo, concelho de Alenquer, está na recta final. Se os prazos forem cumpridos, entra em funcionamento no primeiro trimestre de 2025. A convite da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, o executivo municipal visitou a obra e está confiante que o equipamento vai garantir à população as condições necessárias para aceder aos cuidados primários de saúde.

Actualmente, a unidade de saúde que serve Olhalvo e também a freguesia de Ventosa presta atendimento a 2.650 pessoas. O vereador com o pelouro da saúde em Alenquer, Paulo Franco, recordou que a UCSP está situada actualmente no primeiro piso de um edifício, o que acarreta dificuldades de acesso porque é necessário subir escadas.

A nova unidade de saúde de Olhalvo contará com dois gabinetes para consultas, um gabinete de enfermagem, uma sala de tratamento, uma zona de espera, duas zonas de atendimento, uma farmácia, uma sala de pessoal, vestiários, salas de arrumos, duas entradas e uma zona de estacionamento para automóveis. A autarquia adquiriu por 90 mil euros o edifício na Quinta do Juncalinho que servirá como UCSP. A empreitada foi adjudicada, pela Câmara de Alenquer, à empresa Casaplano – Engenharia e Construção, Lda por 528.761€ (valor com IVA), com um prazo de execução de 180 dias, acrescidos de mais 40 dias para trabalhos complementares. Conta com financiamento a 100 por cento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).