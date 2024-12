Antiga escola cedida à Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode

Assinatura do protocolo entre o Município de Tomar e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode. Foto Município de Tomar

A Câmara de Tomar e a Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode assinaram um contrato de comodato nos termos do qual a autarquia cede o edifício da antiga escola primária daquela localidade, na freguesia de São Pedro, para sede da associação.

Com um prazo de cedência gratuita de oito anos, renováveis, o espaço, que inclui edifício com duas salas e respectivos átrios, além de um amplo logradouro, destina-se a ser utilizado como sede da associação, com informação turística, espaço de coworking e redes empresariais, promoção de recursos endógenos, literacia ambiental e de sustentabilidade, ficando também apto para a realização de eventos. O contrato foi assinado, no local, pelo presidente da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, e pelo presidente da direcção da Associação de Empresários de Turismo de Castelo de Bode, Jorge Rodrigues.