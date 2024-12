Começaram as demolições para requalificar o acesso norte a Santarém

Já começaram as demolições de imóveis devolutos no âmbito da empreitada de requalificação da Avenida Francisco Sá Carneiro, em Santarém. A intervenção, inserida na primeira fase da requalificação do acesso norte da cidade, vai ser desenvolvida por uma unidade de execução constituída por uma entidade privada e pela Câmara de Santarém.

Além de duas novas rotundas, as obras na Avenida Francisco Sá Carneiro incluem a construção de passeios, uma ciclovia e três faixas de rodagem, duas de entrada e uma de saída, informa a Câmara de Santarém. Na reunião de câmara de 9 de Dezembro, o executivo aprovou a abertura de procedimento para contratação de um empréstimo de 4 milhões de euros, em boa parte destinado à empreitada de requalificação do acesso norte à cidade. O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, visitou os trabalhos acompanhado da vice-presidente Beatriz Martins, e de técnicos do município. O autarca destacou a importância da requalificação que “pretende dar dignidade a uma das principais entradas da cidade de Santarém, criando mais acessibilidades, segurança e conforto”.