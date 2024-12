Prova contou com a participação de atletas dos dois agrupamentos escolares e da Escola Profissional de Tomar.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Mais de mil jovens participaram no Corta-Mato Escolar em Tomar

O complexo militar do Regimento de Infantaria 15 (RI15) recebeu, uma vez mais, a prova de Corta-Mato Escolar, iniciativa promovida pela Câmara de Tomar que contou com cerca de um milhar de atletas.

Destinada a todos os alunos das escolas de 2º, 3º ciclo e ensino secundário e profissional do concelho, a prova teve como finalidade seleccionar os participantes para a fase seguinte, ou seja, a competição à escala distrital.