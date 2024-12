Misericórdia de Coruche investe um milhão para reabilitar lar para idosos

A Santa Casa da Misericórdia de Coruche aprovou, em assembleia geral realizada no dia 29 de Novembro, a contratualização de um empréstimo bancário de longo prazo para financiar a “Empreitada de Intervenção em ERPI – Reabilitação de cozinha e refeitórios existentes, instalação de cozinha e espaços complementares”.

O investimento, cujo valor ultrapassa ligeiramente um milhão de euros, será concretizado com recurso a capitais próprios e ao empréstimo, e deverá ter início em Janeiro de 2025, estando a sua conclusão prevista para um prazo de 16 meses. A obra, que já se encontra adjudicada depois de ter sido lançado o procedimento de contratação pública, permitirá melhorar a eficiência na confecção e distribuição de refeições, além de criar espaços sociais mais amplos para os utentes da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI).

Segundo referiu a O MIRANTE a mesa administrativa da instituição, o projecto foi submetido em 2021 ao programa PARES, o qual foi aprovado, mas sem financiamento. Desde essa data, a Santa Casa aguardou que o Estado disponibilizasse um novo enquadramento para este investimento. Na ausência de apoio do Estado e de resposta às diversas solicitações feitas, quer a nível central, quer a nível regional, a instituição decidiu avançar com recurso a capitais próprios.

“A obra irá trazer uma racionalização no uso dos espaços da Santa Casa, maior eficiência na confecção e distribuição de refeições e melhores condições para os utentes da ERPI”, destacou a mesma fonte. A Misericórdia de Coruche presta actualmente apoio a 191 utentes nas valências de Estrutura Residencial para Idosos (80 camas), Apoio Domiciliário (75 utentes) e Unidade de Cuidados Continuados (36 camas), contando com uma equipa de 130 colaboradores e meios técnicos de apoio, nomeadamente viaturas, cozinha e lavandaria.