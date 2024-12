Mudança nas atracções de Natal abre polémica em Azambuja

A deslocalização das atracções e espectáculos de Natal do Jardim Urbano Dr. Joaquim António Ramos para o Páteo do Valverde, em Azambuja, estão a gerar polémica entre a população, autarcas e comerciantes que não se revêem na decisão do executivo socialista liderado por Silvino Lúcio, considerando que a mudança vai afastar as pessoas do centro da vila e prejudicar o comércio. “O modelo que estávamos a fazer já não fazia sentido. No ano passado, então, com a quantidade chuva ficou muito aquém do esperado. Daí que este ano estamos a tentar fazer diferente e vamos montar, no Páteo do Valverde, uma tenda”, começou por referir o vice-presidente, António José Matos, em reunião pública do executivo, acrescentando que irá haver artesanato, pintores locais e animação para as crianças durante três fins-de-semana.

A justificação não convenceu muitos munícipes que se têm manifestado nas redes sociais contra a decisão, não compreendendo a mudança que poderá vir a prejudicar a dinâmica no centro da vila. As deputadas municipais Helena Maciel (CDS-PP) e Fátima Pinto (Chega) também se mostraram contra a alteração. Entre os descontentes há quem tenha sugerido a montagem da tenda no Jardim Urbano ou no largo da câmara, hipóteses descartadas pelo município por falta de espaço. “Na vila não havia sítio que conseguisse albergar a tenda. No Jardim Urbano era impossível, no largo não cabe”, justificou o vice-presidente em resposta à vereadora do Chega, Inês Louro, que disse não compreender o motivo da deslocalização das atracções.

Apesar da mudança, António Matos esclareceu que o centro da vila vai ter, como é habitual, iluminações alusivas à época natalícia e uma árvore de Natal decorada. Do lado do PSD, o vereador Rui Corça concordou com a utilização do Páteo do Valverde para esta iniciativa.

Tenda vai custar milhares de euros

Além de incluir animação infantil, espectáculos, pai natal, teatro, música, dança e um mercado de Natal, a iniciativa inclui uma tenda que vai custar 25.990 euros aos cofres do município. Valor que o vice-presidente não soube adiantar na reunião de câmara de 19 de Novembro quando questionado pela vereadora Inês Louro. O município vai ainda investir 64.995 euros nos espectáculos que vão decorrer nos fins-de-semana.