Suspeitas de crime envolvem associação Os Companheiros da Noite

Os dirigentes não dão explicações e niguém sabe onde param os 21 mil euros existentes na conta da instituição e uma carrinha praticamente nova, comparticipada pela Câmara de Vila Franca de Xira. A associação renunciou recentemente aos protocolos com o município e entregou as chaves das instalações sem qualquer explicação. Antigos dirigentes pedem justiça.

Acentuam-se as suspeitas de crime em relação à associação Os Companheiros da Noite, que durante vários anos apoiou pessoas sem-abrigo e carenciadas do concelho de Vila Franca de Xira. Os dirigentes não dão a cara e não se sabe dos cerca de 21 mil euros que ficaram na conta da associação e uma carrinha praticamente nova que foi comparticipada pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.

No mês passado, em carta enviada ao município pela associação, era referido que Os Companheiros da Noite renunciavam a todos os protocolos que tinham com o município. Poucos dias depois, alguém que não se identificou entregou na portaria da câmara a chave das instalações que a instituição usava na Póvoa de Santa Iria - um armazém na zona da Bolonha, cheio de roupa, loiça e todos os bens doados por particulares e empresas e a chave das instalações onde funcionava a cozinha.

A situação foi confirmada a O MIRANTE pela vereadora Manuela Ralha, que diz ter ficado surpreendida com a situação, apesar de várias reuniões estarem agendadas com os órgãos sociais de Os Companheiros da Noite e nunca se terem realizado. “A câmara tomou posse do espaço na Póvoa e vai estudar como o colocar ao serviço da comunidade e de outras associações que precisem”, disse a autarca. Sobre os valores monetários em falta e a carrinha doada pela câmara, após aprovação em reunião pública, Manuela Ralha remete a resolução do problema para os sócios.

Voluntários e antigos dirigentes pedem justiça

A antiga direcção de Os Companheiros da Noite e voluntários que deram muitas horas do seu tempo para ajudar os carenciados estão indignados. Um deles é o actual presidente da Junta de Freguesia de Vialonga, João Tremoço, que fez parte da direcção da associação. Quando saiu, os Companheiros da Noite tinham na conta bancária cerca de 21 mil euros. “Já falei com a direcção da qual fiz parte e vou pedir ajuda aos advogados da autarquia para saber qual a melhor forma de actuar. Estamos preocupados, porque os bens foram doados pelas pessoas. Os sócios também não querem ter custos mas isto é grave”, vincou.

Quanto à carrinha, João Tremoço recorda que quando saiu da instituição a viatura estava nova e com poucos quilómetros de estrada. Já houve relatos de antigos sócios que dizem ter visto a carrinha descaracterizada a fazer o percurso de Forte da Casa para a Póvoa de Santa Iria, ainda com o seguro em nome da associação. Os sócios nunca mais pagaram quotas porque não sabem a quem se dirigir nem quem é o rosto da associação.

No início deste ano O MIRANTE noticiou o edital a convocar eleições para os novos corpos sociais para 27 de Janeiro de 2024. Na mesma convocatória constava a apreciação e votação do relatório e contas, mas ninguém sabe o que se passou na reunião, que terá ocorrido por “meios telemáticos”. Os associados não tiveram conhecimento dos candidatos aos novos órgãos sociais nem qual o resultado da alegada votação para a nova direcção.

No final de 2023, o presidente do conselho fiscal da associação, Vítor Domingos, entretanto falecido, disse a O MIRANTE que estava a ser preparada uma assembleia para prestação de contas. Já naquela altura estava arredado de qualquer actividade relacionada com a associação por motivos de saúde e remeteu explicações para o presidente da direcção.

O MIRANTE contactou por diversos meios o presidente dos Companheiros da Noite, Telmo Domingos, antes e depois da assembleia-geral mas sempre sem resposta. E sem resposta ficou também da parte do presidente da mesa da assembleia-geral, Ricardo Marques, que havia dito antes da reunião que ia dar o recado ao presidente, não fazendo mais comentários ou prestando qualquer esclarecimento. Voltámos a tentar entrar em contacto com Ricardo Marques mas sem sucesso.