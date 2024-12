Homem que ameaçou fazer-se explodir na estação de Alverca está com acompanhamento psiquiátrico

O jovem de 27 anos que teve uma discussão com a namorada e que ameaçou fazer-se explodir com recurso a uma botija de gás num elevador da estação de comboios de Alverca, na última semana, está a ser seguido pelo serviço de psiquiatria de um hospital em Lisboa. Num primeiro momento tinha sido encaminhado para avaliação no Hospital de Vila Franca de Xira.

O caso insólito, que num primeiro momento gerou pânico nos utilizadores da estação, aconteceu pelas 13h45 do dia 2 de Dezembro, depois do homem se ter barricado com uma bilha de gás dentro do único elevador em funcionamento na estação ferroviária de Alverca, forçando à evacuação da estação e ao corte temporário da circulação de comboios. O primeiro alerta foi dado por vários passageiros, que dizem ter visto um homem fechado no elevador com uma bilha de gás, aos gritos e a prometer “rebentar com tudo”. Nesse instante a PSP retirou dezenas de pessoas da estação.

O homem tentou libertar o gás da botija dentro do elevador para causar uma explosão com recurso a um isqueiro mas acabou por ficar com as suas funções motoras afectadas ao inalar uma grande quantidade de gás e não conseguiu levar a cabo os seus presumíveis intentos. Foram os bombeiros de Alverca que, quando chegaram ao local, perceberam que o homem mal se conseguia mexer e conseguiram abrir o elevador. Já com a PSP presente, o homem foi manietado pelos agentes e assistido com oxigénio pelos bombeiros, tendo a circulação de comboios e a estação reaberto ao público uma hora depois. Às autoridades o homem, que não é proveniente do concelho de Vila Franca de Xira e ainda estuda na faculdade, explicou que tentou pôr termo à vida por desgosto de amor.