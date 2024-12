Casa fantasma na Feira de Natal de Alverca gera contestação e divide opiniões

A colocação de uma casa de terror como diversão na Feira de Natal a decorrer em Alverca está a gerar críticas e a dividir opiniões na comunidade. A situação já obrigou a Câmara de Vila Franca de Xira, organizadora do evento, a vir dizer que, perante as queixas, irá avaliar se, no próximo ano, mantém ou não aquele divertimento na feira de Natal. “Os fantasmas são uma mitologia muito antiga, como o livro de Charles Dickens. Enfim, as crianças e as famílias estão a gostar da experiência, logo veremos se vamos manter esse divertimento para o ano ou se traremos outro também”, admitiu o presidente do município, Fernando Paulo Ferreira.

Depois de várias queixas entre os moradores, incluindo uma professora de Alverca que escreveu ao presidente da junta dando nota do desagrado pela escolha daquele divertimento numa época pautada pela paz, foi a vez de também os autarcas terem juntado a sua voz ao rol de queixas. “Visitaram aquele mercado e não fizeram nada? Nem quero entrar no significado do Natal e do que significa ter uma casa fantasma no mercado de Natal. É uma falta de respeito”, criticou David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT). Para o vereador, foi também uma falta de respeito o município ter mantido a decisão de ali deixar a casa de terror mesmo depois de vários moradores se terem queixado da situação.

Também o vereador Barreira Soares, do Chega, lamentou que o Natal em Vila Franca de Xira esteja a ser celebrado como se fosse o Carnaval e criticou o funcionamento do comboio de Natal que está a percorrer a cidade de VFX e da Póvoa de Santa Iria. “Já vi funerais mais animados. Anda ali o comboio sem música, sem luzes, com um ar triste, muito triste. Metam músicas, coloquem paragens enfeitadas e espalhem isso por todo o concelho. Vamos ter brio no que fazemos. Fazer bem ou fazer mal custa o mesmo. Se está a gastar o dinheiro do erário público que o façamos bem. Nesta altura celebra-se o Natal, não é o Carnaval”, criticou.