Coruche vai implementar medidas para combater roubos de cortiça

O presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira (PS), revelou que o Conselho Municipal de Segurança, realizado a 27 de Novembro, abordou questões prioritárias para o concelho, como os roubos de cortiça, a época das pinhas e as condições das acessibilidades.

Durante a reunião, que contou com representantes de várias entidades locais, incluindo escolas, GNR, bombeiros, protecção civil e juntas de freguesia, foram identificadas preocupações locais e nacionais relacionadas com a segurança. Em particular, destacou-se a problemática dos roubos de cortiça, que afectam não só o valor económico do bem, mas também o dano irreversível causado às árvores.

Para mitigar este fenómeno, a autarquia está a projectar, em consenso com a Associação de Produtores Florestais do Concelho de Coruche, a implementação da medida “Floresta Segura”, prevista para o próximo ano. Esta iniciativa, inspirada no programa “Campo Seguro”, incluirá a interdição da circulação em algumas estradas menos movimentadas do concelho durante o período nocturno, com o objectivo de reduzir a frequência de indivíduos indesejáveis nestas zonas.

No encontro, segundo referiu Francisco Oliveira, foram ainda discutidos outros temas relevantes, como as acessibilidades municipais. O autarca salienta que está em curso um esforço para melhorar as infraestruturas viárias, nomeadamente a reparação da Ponte do Rebolo, em articulação com a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Sorraia, e a execução de projecto semelhante para a Ponte da Escusa.

Adicionalmente, foram abordadas questões de saúde e a situação da rede ferroviária e viária, com o objectivo de identificar necessidades e melhorar as condições de mobilidade e segurança em Coruche.