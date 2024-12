Dois mortos em colisão na EN2 junto ao Sardoal

Duas pessoas morreram e outras duas sofreram ferimentos graves na colisão entre duas viaturas ligeiras que obrigou no domingo, 15 de Dezembro, ao corte da circulação na Estrada Nacional (EN) 2, junto ao Sardoal.



Segundo fonte do comando sub-regional do Médio Tejo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 18h44 ocorreu, na EN2, junto ao Sardoal, uma “colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros”, que resultou em “dois mortos e dois feridos graves”.



A circulação na EN2 esteve cortada nos dois sentidos, para assistência às vítimas, e a mesma fonte admitiu, pelas 21h30, que estavam em curso trabalhos de limpeza e remoção dos restos dos veículos para a reabertura do tráfego naquela via. Um helicóptero ainda foi accionado, mas a operação acabou por ser abortada, tendo os dois feridos sido transportados para o Hospital de Abrantes.



No local estiveram 38 operacionais, apoiados por 16 viaturas dos bombeiros do Sardoal, Vila de Rei, Mação e Abrantes, além de quatro veículos da GNR, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar.