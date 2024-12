Entroncamento pede financiamento para plano de imigração que tinha rejeitado

A Câmara Municipal do Entroncamento apresentou uma candidatura para financiamento da realização de um plano de imigração. Foi o vereador Rui Madeira (PSD) que fez saber, na última reunião camarária, que a maioria socialista havia concorrido a esse financiamento, sem informar a oposição, o que considerou uma atitude desleal e traiçoeira. Os vereadores do PSD já tinham sugerido, no passado, a realização de um plano de imigração semelhante, sendo a proposta sempre declinada pelo presidente Jorge Faria (PS).

“Ficámos surpreendidos ao saber desta candidatura, que foi sempre desconsiderada pelo executivo socialista quando sugerida por nós. Este executivo socialista já mostrou ser pouco confiável e, sem dizer nada a ninguém, de forma traiçoeira e à socapa foi elaborar a candidatura para um desses planos”, atirou o vereador Rui Madeira (PSD), afirmando já ter feito um requerimento para solicitar mais informações sobre a candidatura, mas que ainda não obteve resposta.

Plano já vem tarde

O vereador lamenta que o plano já venha tarde e sem muitas possibilidades de alterações no concelho. “Com o executivo PS é tudo a conta-gotas e devagar. Se a nossa sugestão tivesse sido aceite, há mais de dois anos atrás, os resultados hoje seriam bem diferentes. Somos o concelho, no distrito de Santarém, com maior taxa de imigrantes e com os serviços a rebentar pelas costuras. Não é assim que se trabalha no seio de um executivo municipal, mas o executivo socialista já mostrou que não sabe trabalhar de outra forma” critica Rui Madeira, realçando que o Entroncamento, em 2022, tinha uma taxa de imigrantes no concelho, superior a 11%, faltando contabilizar os anos de 2023 e 2024, em que houve uma maior afluência de população estrangeira ao concelho.

“Só de 2022 para 2023, é sabido e oficial que o número de estrangeiros no concelho aumentou 85%, por isso, actualmente, deverá ser perto do dobro do valor de 2022. Este é apenas mais um dos projectos falhados do PS, que já não vai ter efeito no enquadramento de imigrantes num concelho que já não tem capacidade para receber mais pessoas. Os reduzidos serviços públicos já não conseguem dar resposta a tanta procura. Basta olhar para a cidade para ver o aumento de lixo notável ou para as escolas onde foi preciso instalar contentores para albergar tantos alunos”, afirma o vereador.

O presidente Jorge Faria respondeu às questões enviadas no requerimento pelos vereadores do PSD, esclarecendo que a candidatura havia sido submetida a 6 de Setembro de 2024, com o envolvimento da Divisão de Investimento e Desenvolvimento Económica e a Unidade de Desenvolvimento Social, estando em fase de análise, num projecto que contempla o valor total de 134.812 euros e um prazo de execução de 27 meses. “Relativamente aos seus comentários, apenas tenho a dizer que as eleições autárquicas são só em Setembro, mas o senhor já tem feito política baixa há muito tempo”, rematou o autarca socialista.