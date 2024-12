Póvoa de Santa Iria perde posto dos CTT no Centro Comercial Serra Nova

A junta de freguesia informou que não dispõe de espaço na zona para manter o serviço, mas os CTT estão a procurar alternativas junto de outras lojas.

A papelaria do Centro Comercial Serra Nova, na Póvoa de Santa Iria, vai deixar de ter um posto dos CTT. Apesar de o serviço ser bastante usado pela população a papelaria decidiu acabar com a colaboração com os correios porque economicamente não compensa.

De acordo com a presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, Ana Cristina Pereira, em reunião com os CTT foi solicitado à junta um espaço na mesma zona da cidade para dar continuidade ao serviço. “Informei os correios que não temos delegação na zona e eles ficaram de contactar os proprietários de outras lojas porque querem o serviço aberto. Vamos ver como será no início do próximo ano”, explicou a autarca.