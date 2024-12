Reduzida a área do mercado abastecedor de Vila Franca de Xira

A área actual do mercado abastecedor da Castanheira do Ribatejo, que é de 20.224 metros quadrados, vai ser reduzido 17.974 metros, levando também a uma redução em 232 euros da verba entregue pelo município à União de Cooperativas Agrícolas do Ribatejo e Oeste (Unicaro), que é dona do terreno onde se realiza o mercado.

A proposta foi aprovada em reunião de câmara por unanimidade e vem responder a uma proposta da própria Unicaro de reorganizar o espaço, agrupando a localização dos vendedores de forma a rentabilizar o espaço. O município passa assim a pagar mensalmente aquela união de cooperativas agrícolas um valor de 1.854 euros pela utilização do espaço para realizar o mercado abastecedor.