Bombeiros Municipais do Cartaxo agiram com prontidão no exercício

Simulacro de incêndio no Tribunal do Cartaxo

Os Bombeiros Municipais do Cartaxo e o serviço municipal de protecção civil organizaram, em colaboração com a Comarca de Santarém, um simulacro de incêndio no Tribunal do Cartaxo que visou testar a reacção dos trabalhadores e a corporação no que respeita à eficácia da resposta.

O exercício, no dia 10 de Dezembro, começou com a colocação de um equipamento libertador de fumos colocado pelos bombeiros com o objectivo de testar o disparo dos detectores de incêndio. Do cenário criado, fez parte a retenção de um dos funcionários, cuja falta deveria ser detectada pela equipa de segurança, o que sucedeu. Após o alerta, dado pela equipa de segurança aos operacionais, os Bombeiros do Cartaxo desencadearam todo o processo de socorro e extinção do incêndio.