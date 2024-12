Adesão de freguesias de Santarém ao Balcão SNS 24 assinalada nos Paços do Concelho

A presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde visitou Santarém para salientar parceria com o município na área da Saúde.

A presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), foi recebida no dia 12 de Dezembro no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santarém pelo presidente do município, João Teixeira Leite, e pelo vereador com o pelouro da Saúde, Alfredo Amante. Recorde-se que, em 2022, 14 juntas de freguesia do concelho e a SPMS firmaram um protocolo para a abertura de espaços Balcão SNS 24, serviços que permitem aceder facilmente a vários serviços digitais do Serviço Nacional de Saúde (SNS), nomeadamente renovar as receitas de medicação crónica, marcar consultas, consultar resultados de exames ou fazer teleconsultas.

A responsável pela Linha SNS 24 garantiu que o serviço está preparado para dar resposta às necessidades da época de Inverno e lembrou que, desde 15 de Outubro, data de implementação projecto “Ligue Antes, Salve Vidas” na Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria, os cidadãos devem ligar para o SNS 24 antes de se deslocarem ao serviço de urgências.

O presidente do município enalteceu a parceria com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e manifestou a disponibilidade da autarquia para continuar a apoiar a concretização de medidas e políticas públicas na área da saúde, a fim de melhorar a qualidade dos cuidados prestados, facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde e produzir ganhos em saúde e bem-estar da comunidade.