Alcanena tem 65% da população sem médico de família

O concelho de Alcanena tem neste momento cerca de 65% da população sem médico de família, segundo adiantou o presidente da câmara, Rui Anastácio. “O panorama é muito mau, para ter uma ideia, 65% da população do concelho não tem médico de família, portanto, o que estamos a tentar aqui com alguns expedientes, nomeadamente com o projecto ‘Bata Branca’, em que o próprio concelho investe uma parte e a médica é contratada através de uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), neste caso o Centro de Bem Estar Social de Alcanena”, disse à Lusa.

O autarca indicou que a médica contratada comprometeu-se a fazer 60 horas (…) o que “vai ajudar a resolver o acesso aos cuidados de saúde primários, mas não resolve o problema do ponto de vista estrutural”, num concelho com cerca de 12.500 habitantes, distribuídos por 10 freguesias. “Nós não temos nenhuma Unidade de Saúde Familiar e, portanto, não temos aqui uma estrutura que responda aos cuidados de saúde primários que nós necessitamos”, acrescentou.

O projecto ‘Bata Branca’ foi desenvolvido entre a União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) com o objectivo de assegurar a complementaridade com o Serviço Nacional de Saúde (SNS), incluindo consultas e meios complementares de diagnóstico e terapêutica. No âmbito do “Bata Branca”, a ARSLVT celebrou um protocolo com a UMP e IPSS e assumiu pagar “27 euros/hora por 60 horas semanais a médicos” reformados ou que trabalhem no privado, “sem qualquer ligação ao SNS [Serviço Nacional de Saúde]”.

De acordo com os dados do portal da transparência do Serviço Nacional de Saúde, em Agosto de 2019, 644.077 pessoas não tinham médico de família, número que aumentou para 1.675.663 em Agosto de 2024, uma diferença de 1.031.586 utentes. Em Outubro existiam 1.566.433 utentes sem médico atribuído no território nacional.