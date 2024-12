Arruda dos Vinhos junta séniores em almoço de convívio de Natal

FOTO CM ARRUDA - Almoço de convívio de Natal contou com a presença do presidente do município, Carlos Alves

Mais de uma centena de idosos do concelho de Arruda dos Vinhos participou no último fim de semana no almoço de convívio de Natal promovido pela Universidade das Gerações no pavilhão multiusos da vila. A confraternização reuniu alunos, professores, técnicos e autarcas do município, incluindo o presidente da câmara, Carlos Alves, fomentando a celebração de amizade e espírito comunitário, com uma tarde de animação, alegria e boa disposição.

A iniciativa teve como objectivo fortalecer os laços entre os participantes e reafirmar o compromisso da universidade sénior em promover o convívio intergeracional e a troca de saberes. O evento, explica o município, “simbolizou os valores de união, partilha e solidariedade que definem o espírito natalício”, bem como o poder transformador da aprendizagem e da convivência em comunidade.