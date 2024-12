Enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira continuam a contestar administração

Os enfermeiros que prestam serviço no Hospital de Vila Franca de Xira continuam descontentes com o Ministério da Saúde e o conselho de administração da unidade liderado por Carlos Andrade Costa e realizaram a terceira greve este ano reivindicando a contabilização dos anos de serviço e a contratação de mais profissionais.

Na manhã de terça-feira, 17 de Dezembro, 87% dos enfermeiros do hospital aderiram à greve, obrigando ao encerramento do bloco operatório, das consultas externas e deixando as urgências gerais a funcionar apenas com serviços mínimos. “Esta greve mostra o descontentamento dos profissionais em particular com o apagão que o hospital tem feito aos anos de trabalho dos enfermeiros”, explica a O MIRANTE Marco Aniceto, enfermeiro do hospital e dirigente nacional do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP), estrutura que convocou a greve.

Os enfermeiros continuam a exigir a contabilização de todos os anos de serviço no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para efeitos de progressão na carreira, a transição de todos os enfermeiros especialistas para a respectiva categoria, a urgente contratação de mais enfermeiros para dar resposta às necessidades e a regulação dos horários de trabalho com a implementação das 35 horas semanais. Estas reivindicações foram colocadas sobre a forma de moção e entregues ao conselho de administração do hospital.

“Temos um pedido de reunião com a administração desde 23 de Outubro à qual ainda não obtivemos resposta. Tentámos evitar esta greve e chegar a um consenso mas não nos responderam. Não percebemos porque é que no Hospital de Loures isto foi resolvido e em Vila Franca de Xira continuamos a ser o único hospital do país em que isto está por resolver”, lamenta o sindicalista.



