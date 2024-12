Escritora Isabel Ricardo no Centro Escolar Salgueiro Maia

O Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, recebeu a visita da escritora Isabel Ricardo, que escreveu o primeiro livro com apenas 11 anos e possui já uma vasta obra publicada em Portugal e no estrangeiro. Isabel Ricardo, além de ser uma reconhecida autora de literatura infantil e juvenil, também escreve romances históricos. A autora dinamizou seis sessões na escola ao longo do dia, na segunda-feira, 16 de Dezembro, falou do seu processo criativo, autografou livros e respondeu a perguntas dos alunos.