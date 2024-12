Um novo sistema de saúde na ULS Lezíria pioneiro em Portugal

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) iniciou na quinta-feira, 12 de Dezembro, a implementação do Sistema de Cuidados de Saúde (S3), uma inovadora solução tecnológica desenvolvida pela SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, centralizada no utente, projectada para optimizar a eficiência, a integração de cuidados e a modernidade dos processos internos das ULS e de outras entidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS). O projecto-piloto teve início no Serviço de Urgência, com planos de expansão gradual em 2025 para outras áreas da instituição, visando transformar e optimizar os processos de atendimento e gestão de saúde.

O marco foi assinalado com uma cerimónia realizada no Auditório do Hospital Distrital de Santarém. “A ULS Lezíria é a primeira a avançar com esta solução, o que demonstra a nossa constante disponibilidade para implementar projectos inovadores em parceria com o Ministério da Saúde”, afirmou a presidente do conselho de administração da ULS Lezíria, Tatiana Silvestre, acrescentando que o Hospital Distrital de Santarém foi pioneiro também na implementação do SONHO v2, em 2013. Sandra Cavaca, presidente da SPMS, destacou o impacto estratégico do S3 para o SNS.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, reforçou a importância da colaboração entre as entidades locais e o SNS. "A Câmara Municipal de Santarém está totalmente disponível para apoiar iniciativas que promovam melhorias nos cuidados de saúde prestados à nossa população. Este projecto reflecte o compromisso de trabalharmos em equipa para alcançar objectivos comuns", frisou.