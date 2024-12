O Miradouro do Alto da Boavista, em Alenquer, foi alvo de vandalismo poucas semanas após a sua inauguração. Parte da madeira de protecção do espaço foi marcada com “graffiti”, danificando um património requalificado com recursos próprios da União de Freguesias de Alenquer.

União de Freguesias de Alenquer condena vandalismo no Miradouro do Alto da Boavista

O Miradouro do Alto da Boavista, em Alenquer, foi alvo de actos de vandalismo. As obras de requalificação do espaço, que liga o Miradouro do Alto da Boavista na Estrada Nacional 1 ao acesso à Mata do Areal na Estrada Nacional 9, foi inaugurado em Novembro. Menos de um mês depois parte da madeira de protecção do equipamento foi marcada a “graffiti”, danificando um património que está sob alçada da União de Freguesias de Alenquer.

A junta já lamentou o sucedido recordando que o Miradouro do Alto da Boavista e a escadaria são infraestruturas construídas com recurso a orçamento próprio por conseguinte suportado com dinheiro de todos os portugueses. “Continuemos a preservar cada equipamento público, seja nacional, municipal ou da freguesia”, sublinha a União de Freguesias de Alenquer.