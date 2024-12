Urgências de Ginecologia-Obstetrícia em Abrantes com novo modelo de atendimento

O Serviço de Urgência de Ginecologia-Obstetrícia da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo (ULS Médio Tejo), localizado em Abrantes, integra a partir de segunda-feira, 16 de Dezembro, o projecto-piloto que procede à reorganização do acesso às urgências obstétricas e ginecológicas. O novo modelo de atendimento passa pela realização de uma pré-triagem telefónica através da Linha SNS Grávida-Ginecologia – 808 24 24 24. Através de um atendimento realizado por profissionais de saúde, e o apoio de algoritmos de triagem adaptados à saúde da mulher e da grávida, é garantido uma resposta mais eficiente e adequada às necessidades das utentes.

O projecto promove um acesso prioritário e mais eficaz às urgências hospitalares nos casos graves ou muito graves, nomeadamente se a mulher for transportada por serviços de emergência pré-hospitalar e se em causa estiver o risco de vida da mulher. É igualmente garantido o acesso imediato à urgência hospitalar a todas as mulheres encaminhadas pelos cuidados de saúde primários, ou referenciadas através de carta, por um médico ou enfermeiro especialista, adianta a instituição.

As utentes triadas com a pulseira verde terão agendada de imediato uma consulta hospitalar para observação no prazo máximo de 24 horas. Já a grávida ou utente com doença ginecológica que for triada com pulseira azul será encaminhada para uma consulta aberta, ou consulta normal nos cuidados de saúde primários, no dia útil seguinte à chamada realizada. No caso de a utente se dirigir pelos seus meios à urgência hospitalar de Abrantes, será solicitado que efectue a chamada para o 808 24 24 24, para que possa ser realizada a pré-triagem telefónica. Se a utente recusar, o acesso é sempre garantido, sendo realizada a triagem por um enfermeiro especialista.