Visitas a urbanizações em Arruda dos Vinhos ajudam a encontrar e resolver problemas

Presidente do executivo, Carlos Alves, faz um balanço positivo das “Conversas de Bairro”, um conjunto de visitas que o executivo tem feito às principais urbanizações do concelho para conversar com os moradores e identificar problemas que precisam de solução.

Melhorar as podas de árvores, reparar passeios, colocar corrimões em escadarias, melhorar a iluminação pública e até reorganizar pequenos lugares de estacionamento para melhorar a mobilidade são alguns dos recados dados pelos moradores das principais urbanizações de Arruda dos Vinhos ao executivo municipal.

O executivo municipal de Arruda dos Vinhos, recorde-se, iniciou o mês passado um ciclo de visitas às urbanizações do concelho para receber sugestões dos moradores e manter um diálogo directo com a comunidade. Agora, o presidente do executivo, Carlos Alves (PS), faz um balanço positivo do ciclo de visitas, notando que muitas das mensagens que lhe fizeram chegar vão ser tratadas. “Demos também conhecimento à população de um conjunto de situações que foram resolvidos e ficámos com nota das que nos foram solicitadas”, explicou o autarca na última reunião de câmara, depois de questionado pela vereadora do PSD, Sandra Lourenço, sobre o balanço da iniciativa.

O presidente da câmara lembrou o estabelecimento de contactos mais directos com as populações residentes nestas urbanizações sendo que o objectivo principal do ciclo de visitas foi melhorar as condições de vida de quem ali reside, numa lógica de proximidade. “Ficámos a monitorizar e acompanhar algumas situações e voltámos com algumas situações para resolver pelo que foi muito positivo”, destacou o autarca. A última visita deste programa foi às urbanizações do Cerrado e Fontainhas e Panorama, incluindo a urbanização Fonte do Ouro.

O objectivo do ciclo de visitas dos autarcas foi, recorde-se, contactar directamente com a população, perceber as suas necessidades, conhecer o que pode ser melhorado directamente em cada urbanização e quais os problemas que carecem de resolução urgente.

O ciclo de visitas começou nas urbanizações de Vale Quente e do Casal do Telheiro, com o presidente do município, Carlos Alves, a liderar a comitiva de vereadores. “A proximidade com a população é uma característica deste executivo que, desta forma, tem uma melhor perspectiva em relação aos problemas e anseios da população residente nas urbanizações do concelho”, refere o município em comunicado.

O presidente do município, Carlos Alves, já tinha afirmado em reunião do executivo que a visita às urbanizações do concelho seria o primeiro passo para manter o diálogo constante com a comunidade. “Entendemos que só com esta política de proximidade conseguimos inteirar-nos dos reais problemas das pessoas”, referia o executivo.