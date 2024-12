Alunos criaram logótipos para a campanha “Natal, compre Local” em Santarém

Imagens criadas pelos alunos das escolas básicas de 1º ciclo do concelho de Santarém estão em exposição na ACES, no centro histórico da cidade.

Os alunos das escolas básicas de 1º ciclo do concelho de Santarém foram desafiados a criar um logótipo para a campanha “Natal, compre Local”, promovida pela Câmara de Santarém. Os trabalhos apresentados encontram-se expostos nas instalações da ACES – Associação Comercial, Empresarial e de Serviços, no Palácio do Landal, no centro histórico da cidade. Podem ser visitados gratuitamente até dia 15 de Janeiro, nos dias úteis, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30.

Entre os 600 trabalhos apresentados pelas diversas escolas do concelho, a vencedora foi Constança Moita, da EB1 do Vale de Santarém. O segundo lugar foi conquistado por Victória Costa, do Centro Escolar do Sacapeito, e o terceiro lugar foi para Theo Rezende, da EB1 do Mergulhão. A escola com o logo vencedor recebeu de 3.333 euros.

Este ano, para além do incentivo ao comércio e serviços, o município de Santarém procurou também envolver a comunidade educativa ao despertar o interesse das crianças para a elaboração da imagem da campanha que promove o consumo no comércio local de base tradicional. Participaram alunos dos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo (3.º e 4.º anos) dos quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho: Dr. Ginestal Machado; Sá da Bandeira; Alexandre Herculano; e D. Afonso Henriques.