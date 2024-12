Dezena e meia de familiares da vítima, um aluno, juntaram-se à porta da escola para tirar satisfações com a professora, autora do atropelamento.

Atropelamento leva família da vítima a querer ajuste de contas na Secundária do Entroncamento

Uma professora atropelou acidentalmente um rapaz de 12 anos pelas 15h10 de terça-feira, 17 de Dezembro, no Entroncamento. O incidente deu origem a um tumulto à porta da escola secundária daquela cidade com cerca de 15 pessoas, familiares da vítima, a querer um ajuste de contas com a professora, sugerindo que não se terá tratado de um acidente.

A desordem levou à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP), confirmou a O MIRANTE fonte oficial das Relações Públicas, explicando que os agentes estiveram no local para assegurar que os ânimos exaltados não escalavam para actos de violência.

Os familiares da vítima, que recebeu assistência no local e foi transportada ao hospital, “queriam tirar satisfações com a professora”, referiu ainda a mesma fonte. Apesar da confusão que se instalou à porta da Secundária do Entroncamento, a Polícia conseguiu dissuadir os familiares.