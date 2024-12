Bombeiros do Cartaxo celebraram 88 anos com aumento nas missões de socorro

O 88.º aniversário dos Bombeiros Municipais do Cartaxo foi assinalado no dia 30 de Novembro no quartel da corporação e contou com um momento de homenagem aos Bombeiros já falecidos, com a deposição de uma coroa de flores no Monumento em Memória dos Bombeiros Falecidos. João Ferreira Heitor, presidente da autarquia, destacou o investimento superior a 125 mil euros que o município assumiu com vista à melhoria do serviço prestado à população e das condições de trabalho dos bombeiros e bombeiras, sejam municipais ou voluntários.

O autarca afirmou que o executivo tem vindo a reconhecer a sua prestação, com igual compromisso institucional e o correspondente investimento financeiro, que foi constante ao longo dos três anos de mandato e que já terá resultado na “melhoria da capacidade operacional que se concretiza no aumento da nossa capacidade de resposta aos pedidos de socorro, que recebemos”, disse, acrescentando que houve “aumento da capacidade do socorro prestado, mas também da melhoria das condições de trabalho de quem, todos os dias, 24 horas por dia, socorre e protege a população e os bens da nossa comunidade”.

A nova ambulância recebida pela corporação, a intervenção profunda e estrutural nos balneários masculinos, a reabilitação de áreas do quartel ou a aquisição de novo fardamento e de equipamentos de protecção individual – especialmente importantes nas acções de combate a incêndios, foram alguns dos investimentos referidos pelo autarca.

No decorrer da cerimónia solene foram impostas distinções de dedicação e assiduidade a bombeiras e a bombeiros. A Liga dos Bombeiros Portugueses atribuiu ao Estandarte dos Bombeiros Municipais do Cartaxo a Medalha Comemorativa da Operação Covid 19.