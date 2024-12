Cartaxo entrega novas fardas aos seus trabalhadores

A Câmara do Cartaxo entregou novas fardas aos assistentes operacionais da unidade funcional de desporto. Segundo o município, o novo equipamento assegura maior conforto, funcionalidade, mas também reforça o espírito de equipa e identidade entre os profissionais da área do desporto. A acção insere-se num conjunto de medidas que visa valorizar os trabalhadores do município, reconhecendo o papel crucial que desempenham no desenvolvimento de iniciativas desportivas e apoio à comunidade.