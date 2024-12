Curso de Educação Social na Escola Superior de Educação de Santarém celebra 30 anos

A Escola Superior de Educação de Santarém (ESES), que integra o Instituto Politécnico de Santarém, comemora este ano lectivo 30 anos de formação na área da Educação Social, cujo bacharelato foi criado em 1994. O seminário de abertura das comemorações decorreu na tarde de 4 de Dezembro na ESES e visou celebrar o património de experiências, saberes e testemunhos que se foi construindo na área da Educação Social, no campo profissional, de investigação e no ensino superior politécnico.

Na sessão participaram João Moutão, presidente do Politécnico de Santarém, João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, George Camacho, director da ESES, Leonor Teixeira, coordenadora da Licenciatura em Educação Social, e Perpétua Santos Silva, coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e do Mestrado em Educação Social e Intervenção Comunitária da ESES.

No seminário sobre “Educação Social em Santarém: passado, presente e futuro”, o presidente da Câmara de Santarém endereçou votos de muitos parabéns ao director da ESES e a todos os docentes e comunidade educativa. “Estamos a celebrar três décadas da Educação nesta Escola, numa área determinante para o nosso futuro coletivo. Hoje, a Educação Social é vista como uma área estratégica e determinante para qualquer instituição”, disse o autarca.

João Teixeira Leite congratulou também o presidente do Politécnico de Santarém pelos vários projectos que a instituição está a desenvolver ao nível das instalações e infraestruturas, designadamente residências para estudantes, com recurso a fundos europeus quer do quadro comunitário Portugal 2030 quer do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência. O autarca vincou que o município continua disponível para prosseguir com o trabalho de total parceria com o Instituto Politécnico de Santarém, que considera essencial para o desenvolvimento do território.

A formação em Educação Social na ESES inscreve-se numa linha de desenvolvimento estratégico do Politécnico de Santarém que esteve presente desde a fundação da instituição, através do desenvolvimento de projectos na área social, e que foi evoluindo, de forma a contribuir para a formação de novos profissionais: os educadores sociais. Esse grupo profissional tem vindo a responder a necessidades que decorrem das profundas mudanças sociais, educativas, económicas e culturais que atravessam as sociedades contemporâneas. A celebração destes 30 anos de formação em Educação Social permitiu a partilha de experiências e testemunhos de dignificação da formação e da profissão, que contou com contributos de formadores, estudantes e diplomados, e ainda de profissionais e de instituições. As comemorações prosseguem até Maio de 2025.