Novo Centro de Saúde de Alpiarça começa a ganhar forma

A construção do novo Centro de Saúde de Alpiarça começou em Outubro e está a avançar de forma célere, prometendo melhorar significativamente a prestação de cuidados de saúde no concelho, segundo comunicado do município. A nova unidade de saúde está localizada na zona da Bagageira, num espaço contíguo à Alpiagra. A empreitada é financiada a 100% pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), num total de 1,6 milhões de euros, e tem de estar concluída até Junho de 2025.

Para a presidente da Câmara de Alpiarça, Sónia Sanfona (PS), “este investimento é um marco no desenvolvimento do sector da saúde em Alpiarça, consolidando os avanços já alcançados, como a transição da Unidade de Saúde Familiar (USF) de tipo A para tipo B, e assegurando uma taxa de cobertura médica de 100%”. O projecto, além de contemplar a construção de uma nova infraestrutura moderna e eficiente, inclui arranjos exteriores complementares que visam garantir acessibilidade e conforto para os mais de 6800 utentes inscritos.

O executivo da Câmara de Alpiarça aprovou em sessão camarária a contratação de um empréstimo de médio-longo prazo até ao montante máximo de cerca de 550 mil euros para os arranjos, não financiados pelo PRR. Na zona verde adjacente vão ser colocadas máquinas para exercício físico. “A unidade foi concebida como um todo, a funcionar dentro do edifício e um bocadinho fora, com uma zona de convívio e lazer para crianças e famílias. O propósito é fazer uma área de serviço exterior que tenha o potencial de acompanhar o crescimento daquela zona onde vamos implementar o edifício. Queremos que aquele espaço cresça em serviços e habitação”, disse a autarca socialista.

O centro de saúde terá gabinetes para médicos e enfermeiros, haverá zonas sociais, de refeição e balneários. Toda a nova unidade estará equipada com salas específicas para manuseamento de produtos clínicos, existirá uma sala de movimento com potencial para fisioterapia e uma sala de preparação para partos. O edifício será de piso único e climatizado.