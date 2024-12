Vereador António Rodrigues renuncia ao cargo na Câmara de Torres Novas

António Rodrigues diz não se sentir bem no cargo de vereador da oposição. O antigo presidente do município torrejano entende que não vão bem os destinos do concelho.

O vereador do Movimento P'la Nossa Terra na Câmara de Torres Novas, António Rodrigues, renunciou ao cargo esta quarta-feira, 18 de Dezembro, no decorrer da reunião do executivo municipal.

Antes de anunciar a renúncia fez passar um vídeo para agradecer a elementos que fizeram parte da sua equipa na altura em que foi presidente daquele município eleito pelo Partido Socialista (PS), entre outros o actual presidente, Pedro Ferreira, Manuela Pinheiro e Mário Mota.

"Quando concorri às eleições foi algo consciente mas muito em cima da hora, o que não justifica bons nem maus resultados. Quando tivemos os resultados que tivemos muitas pessoas não pensavam que António Rodrigues aceitaria ser vereador, tomasse posse. Mas tomei, assumi as minhas responsabilidades", disse após o vídeo no qual também entraram fotografias de obras realizadas no seu tempo de presidente.

António Rodrigues confessou que "não tem sido fácil" ocupar o cargo de vereador da oposição por haver muitas decisões tomadas com as quais não concorda. "Voto contra, faço as minhas contestações, mas não me sinto bem", justificou, acrescentando que na rua as pessoas o associam "ao mau que a câmara tem".

O vereador demissionário referiu ainda que tem visto fugir investimento para outros municípios e aconselhou o executivo a fazer "uma retrospectiva" por considerar que não vão bem os destinos de Torres Novas. No final anunciou que se vai fazer substituir, frisando que o Movimento P'la Nossa Terra não se esgota em António Rodrigues.

Descontrolo nos serviços de Urbanismo

Segundo fonte da autarquia, a renúncia de António Rodrigues poderá estar também relacionada com um episódio de descontrole nos serviços de Urbanismo que envolve funcionários daquela autarquia.

*Notícia em actualização