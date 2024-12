Direito de Resposta sobre Companheiros da Noite

O título "Suspeitas de crime envolvem associação Os Companheiros da Noite" é gravemente lesivo da reputação da associação. Caso existam suspeitas concretas de crimes, estas devem ser apresentadas às autoridades competentes, não através de insinuações infundadas num jornal.

Relativamente ao alegado montante de 21 mil euros referido por João Tremoço, que provavelmente conhecerá quem está autorizado a movimentá-la e poderá esclarecer-nos a todos sobre o assunto, informo que a esta direção nunca foi transmitida qualquer informação sobre tal conta, desconhecendo-se número e instituição bancária.

Quanto à "carrinha praticamente nova", João Tremoço não especifica quando saiu da direcção, nem refere o período de imobilização do veículo. Esta caracterização é subjetiva e não tem em conta o estado real de conservação, período sem manutenção e condições de degradação. A viatura passou por diversos condutores ao longo do tempo, não tendo o mesmo padrão de utilização, cuidado e desgaste que uma viatura de uso pessoal.

É falso que a associação entregou as chaves "sem qualquer explicação". Foi enviada carta registada com aviso de recepção ao pelouro social do município expondo detalhadamente os motivos. As chaves foram enviadas exclusivamente nessa carta, à vereadora Manuela Ralha, conforme comprovativo anexo.

É igualmente falsa a alegação sobre "várias reuniões agendadas". Houve apenas uma reunião agendada com o pelouro social, tendo sido solicitada nova reunião que ficou sem resposta, conforme documentação anexa.

É falso que não houve resposta aos contactos do jornal. O jornalista Filipe Matias contactou-me em 12/11/2023, tendo recebido resposta e devido encaminhamento, conforme comprovativo anexo.

Quanto à alegação sobre o pagamento de quotas e desconhecimento dos responsáveis, foi realizada assembleia geral em 06/2022, com participação presencial e online. Como sempre, abundam opiniões mas escasseia o compromisso com trabalho voluntário.

Mantém-se em arquivo toda a documentação comprovativa, à disposição das autoridades competentes.

Telmo Domingos, antigo presidente da direcção demissionária