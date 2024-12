ERP Portugal quer Santarém a reciclar mais pilhas

Associação Gestora de Resíduos e Equipamentos Eléctricos e Electrónicos criou um hino com o objectivo de sensibilizar os portugueses para o correcto encaminhamento de pilhas. Recorde-se que a entidade trabalha há vários anos em parceira com as escolas do distrito de Santarém na recolha de várias toneladas de resíduos eléctricos, electrónicos e pilhas, um projecto intitulado de Geração Depositrão.

O hino recentemente lançado conta com a assinatura da produtora Barulho e com composição, autoria, voz e instrumental de Joaquim Albergaria e Ivo Costa. A nova música reforça o compromisso da ERP Portugal com a sustentabilidade e a promoção da economia circular, e junta-se a outras iniciativas da entidade que visam sensibilizar a população, neste caso para a entrega de pilhas. “O desafio é sério: procuram-se pilhas para reciclar. O problema nacional já não é novo, mas continua a persistir: é preciso recolher e enviar mais pilhas para reciclar para atingir as metas definidas pela União Europeia. Com esta premissa em mente, a ERP Portugal lança o desafio aos portugueses: procurem nas gavetas, armários e arrecadações de casa, nas empresas ou nas escolas, e reciclem”, lê-se em comunicado, acrescentando: “se cada português reciclar 10 pilhas até ao final do ano, 100 milhões de pilhas poderão ser recicladas, ou seja, cerca de duas mil toneladas de pilhas poderiam ser correctamente encaminhadas com leve esforço neste final de ano. Para ajudar a alcançar essa meta, Santarém tem à disposição 319 pontos de recolha espalhados pelo distrito nos quais cada pessoa poderá entregar as suas pilhas”, explica a nota de imprensa.