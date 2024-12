Fundação faz doação ao município de Torres Novas para reflorestação da Serra de Aire

Doação por parte de Fundação dos Estados Unidos da América, que tem entre os seus fundadores um torrejano, vai fazer arrancar projecto inovador de reflorestação com espécies autóctones.

A Fundação Almeida Carreira, sediada nos Estados Unidos da América (EUA) e que tem entre os seus fundadores um torrejano, vai doar 12 mil dólares (11.524 euros) à Câmara de Torres Novas para que esta dê início a um projecto de reflorestação da Serra de Aire com vegetação autóctone. A proposta de doação foi apreciada e aprovada por unanimidade na reunião do executivo municipal de 18 de Dezembro.

De acordo com o presidente do município, Pedro Ferreira (PS), a Fundação vai apoiar o projecto na sua totalidade fazendo, à medida que o mesmo avança, transferências de verba. “É o enriquecer a nossa já rica Serra de Aire com mais arborização autóctone. É um projecto inovador muito interessante”, afirmou o autarca.

O vereador do Ambiente, João Trindade, explicou que este “projecto inovador” é desenvolvido pela própria Fundação, que já o testou nos EUA, e envolve o recurso a drones para espalhar as sementes envolvidas numa substância. “Será sempre uma mais-valia para a Serra de Aire”, sublinhou.