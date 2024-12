Recolha de lixo em Santarém condicionada no Natal e Ano Novo

A recolha de lixo vai estar condicionada no concelho de Santarém em alguns períodos durante esta quadra natalícia. A Câmara de Santarém informa que nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro não haverá recolha de resíduos urbanos.

A autarquia apela à colaboração e compreensão dos munícipes e comerciantes para que acondicionem bem os seus resíduos e não os depositem nos contentores na via pública, nos períodos em que a recolha é suprimida. Pede ainda a colaboração de todos para depositarem os resíduos indiferenciados, em saco fechado, nos dias 23 e 25 de Dezembro e 1 de janeiro, sempre no período da noite.

A Câmara de Santarém relembra a necessidade de separação dos resíduos: o papel de embrulho e cartão deve ser colocado no contentor azul; as embalagens de plástico e de metal no amarelo; e o vidro no verde.