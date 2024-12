Santarém atribui mais de meio milhão de euros para obras nas freguesias

A Câmara de Santarém vai distribuir mais de meio milhão de euros por várias freguesias do concelho, para financiar obras e investimentos realizados pelas juntas nos seus territórios. O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo.

A Junta de Freguesia de Abitureiras vai contar com 21.838€ para a construção dos ossários no cemitério local e para a empreitada do "Parque Fitness – Joaninho”. A Junta de Alcanhões tem um apoio de 10.547€ para limpeza e preparação do caminho agrícola de Santa Marta e a freguesia de Amiais de Baixo recebe 85 mil euros para aquisição de um terreno para a construção do Parque Urbano.

A remodelação da Unidade de Saúde de Arneiro das Milhariças e a requalificação de passeios, muros e rede de drenagem de águas pluviais na freguesia de Arneiro das Milhariças são financiadas com 52.958€. Já a freguesia de Gançaria encaixa 104.156€ e a União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês 160.853,79€, valores destinados à pavimentação de diversos arruamentos.

O melhoramento no interior da sede da Junta de Freguesia de Moçarria e a remodelação de sanitários para a implementação do Espaço Cidadão recebem um apoio financeiro de 4.713€. A Junta de Freguesia de Pernes beneficia de 33.921€ para a pintura exterior do edifício da sede da junta, para drenagem pluvial na Rua de São Silvestre e para a elaboração do projecto de execução da empreitada do Mouchão de Pernes.

A União de Freguesias de Romeira e Várzea conta com 35.877€ para comparticipar a empreitada de drenagem pluvial da Rua Padre Manuel / Rua 13 de Junho – Vilgateira e a construção de ossários e columbários no cemitério da Várzea. Para a União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira vão 5.166€ para aquisição de serviços para elaboração do projecto de execução para a pavimentação de diversos arruamentos.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), refere que esta é uma aposta contínua do município e consideramos de extrema importância o apoio financeiro atribuído às freguesias para a concretização de investimentos nos seus territórios que promovam a qualidade de vida das populações.