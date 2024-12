Aurélio Marques tem um percurso dedicado à comunidade, ao desporto e à vida pública em VFX. Já foi dirigente desportivo, fundador da ginástica acrobática no União Desportiva Vilafranquense, vereador e é presidente do Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira.

Um homem do associativismo com obra feita em Vila Franca de Xira

Aurélio Marques é um sportinguista de alma e coração e diz que uma das melhores coisas que o seu pai fez ter feito foi ter-lhe passado o legado de ser do Sporting Clube de Portugal (SCP). Dirigente desportivo, ex-vereador e presidente do Núcleo Sportinguista de Vila Franca de Xira há 12 anos, Aurélio Marques celebra 76 anos no dia 1 de Janeiro e mantém um espírito activo e uma vida recheada de experiências e profissões. Diz que nunca foi um homem com medo do trabalho e sabe o valor do esforço para se poder conquistar alguma coisa na vida.