Alenquer e APA assinam protocolo para requalificação da Ribeira da Espiçandeira

A autarquia de Alenquer e a Agência Portuguesa do Ambiente assinaram um protocolo de cooperação para a regularização fluvial e renaturalização da Ribeira da Espiçandeira, abrangendo cerca de 10 km do curso de água. A intervenção conta com o apoio financeiro da APA até 550 mil euros e visa reduzir os riscos de cheias.

A Câmara Municipal de Alenquer assinou um protocolo de cooperação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) para regularizar a ribeira da Espiçandeira e renaturalizar o seu leito e margens. Os encargos resultantes da execução do protocolo são suportados pela APA até ao montante máximo de 550 mil euros.

A intervenção abrange cerca de 10 km da ribeira e tem como principal objectivo a recuperação ecológica e o aumento da resiliência do curso de água e minimizar os riscos de cheias.

Integrado na estratégia de reabilitação da rede hidrográfica da Região do Tejo e Oeste, este projecto combina uma abordagem hidráulica e paisagística para garantir soluções sustentáveis e promover a conectividade ecológica ao longo de toda a extensão da ribeira.

De referir que no Plano de Gestão dos Riscos de Inundações da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste, foi identificada uma área de risco potencial significativo de inundação em Alenquer. De acordo com as explicações do vereador Paulo Franco o município de Alenquer está desde 2021 em conversação com a APA e que após a assinatura do acordo é possível avançar com a primeira fase da obra.