Aprovado relatório final da beneficiação da rede viária em Alburitel

O executivo municipal de Ourém aprovou no início deste mês o relatório final referente à beneficiação da rede viária na freguesia de Alburitel. A empreitada vai ser adjudicada à empresa Matos & Neves, Lda., pelo valor de 426.959,40 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 120 dias.

As intervenções visam, sobretudo, a pavimentação de ruas actualmente em estado de degradação ou ainda em piso de terra. A melhoria da drenagem pluvial é uma prioridade, com a instalação de valetas em betão e a correcção de deformações no pavimento, refere a autarquia em comunicado. As ruas a intervencionar incluem a Rua das Colmeias, Rua do Carrascal e Rua dos Olivais; Rua da Lapa, Rua dos Talhos, Rua Álvaro Teles, Rua dos Moinhos e Rua Francisco Marques.