Aumentam famílias carenciadas em Azambuja

O número de pessoas carenciadas apoiadas pela Câmara de Azambuja através do Cartão Refeição e da atribuição do Vale Natal registou um aumento de quase 50% face ao ano anterior, com 278 pessoas, de um total de 95 famílias, a serem apoiadas através destas duas medidas de apoio social em vigor neste município. No ano anterior, a autarquia presidida por Silvino Lúcio (PS) estava a apoiar, através destas medidas, 69 famílias num total de 189 pessoas.