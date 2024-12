partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

Filarmónica Alverquense com sangue novo

Começar a exploração comercial da Casa do Músico, reparar o coreto, esplanada e auditório, tratar o acervo histórico e abrir a banda filarmónica à comunidade são alguns dos objectivos dos novos dirigentes da Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense (SFRA), eleitos no final de Novembro.

Concorreram duas listas e venceu a lista A, liderada pelo bancário Paulo Lopes, nome conhecido da colectividade e marido de Rita Merenda, actual autarca do executivo da junta de freguesia. A lista, que apontou a competência, rigor e transparência como valores fundamentais, tem também como objectivos para o mandato continuar a atrair jovens músicos para a banda.