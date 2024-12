O Ministério do Ambiente vai avançar com um plano de intervenção no rio Sorraia, respondendo a uma antiga reivindicação das populações de Benavente e Coruche. A medida prevê a remoção de plantas invasoras, a renaturalização das margens e a reparação de pontes essenciais para a mobilidade.

Governo promete acabar com praga de jacintos no rio Sorraia

O Ministério do Ambiente e da Energia anunciou na segunda semana de Dezembro que a intervenção no rio Sorraia vai ser uma realidade em 2025, uma medida que visa responder às exigências das populações e dos autarcas de Benavente e Coruche. O plano, que será coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), inclui a limpeza da praga de jacintos-de-água, a renaturalização das margens e a melhoria da conectividade ecológica e infraestrutural do curso de água.