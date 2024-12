Jazidas de pegadas de dinossáurios ribatejanas reconhecidas internacionalmente

O Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém/Torres Novas e as pegadas de dinossáurios de Vale de Meios, no concelho de Santarém, foram distinguidas na segunda edição dos "The Second 100 IUGS Geological Heritage Sites".

O Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém - Torres Novas e a jazida com pegadas de dinossáurios de Vale de Meios, no concelho de Santarém, viram reconhecida a sua importância científica internacional na 2ª Edição dos "The Second 100 IUGS Geological Heritage Sites". O prémio foi atribuído na sequência da candidatura destes geossítios, situados no Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros (PNSAC).

O vereador do Ambiente da Câmara de Santarém, Nuno Russo (PS), realça a importância do prémio atribuído no âmbito dessa candidatura conjunta que visa promover esse património natural. “A região necessita desta mais valia para o seu desenvolvimento turístico, mostrando o potencial científico – geológico e paleontológico, existente no nosso concelho”, disse o autarca.

A União Internacional para as Ciências Geológicas (IUGS), reconheceu a muito elevada importância científica desses sítios, seleccionando-as para a publicação no livro "The Second 100 IUGS Geological Heritage Sites". O galardão e a versão final do livro foram divulgados numa sessão especial, durante os 37th International Geological Congress 2024, a decorrer em Busan na Coreia do Sul. O prémio foi possível pela agregação dos esforços da comunidade científica, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e de outras entidades públicas, entre as quais os municípios que fazem parte dessa área do PNSAC.

A jazida de pegadas de dinossáurios existente em Vale de Meios (na zona serrana da freguesia de Alcanede) é considerada de grande valor científico e foi mesmo classificada como bem de interesse concelhio pela Câmara Municipal de Santarém, em 2003. Mas até à data os sinais gravados na pedra atestando a passagem de dinossáurios por aquelas bandas não tiveram grande divulgação nem mereceram a atenção e o investimento das chamadas entidades competentes que tiveram, por exemplo, as pegadas encontradas na pedreira do Galinha, hoje monumento natural, situado numa zona que abrange os concelhos de Ourém e Torres Novas.