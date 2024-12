Junta de Freguesia de Bemposta sensibiliza para prevenção rodoviária

A Junta de Freguesia de Bemposta tem colocado mensagens de sinalização, nas estradas de acesso à freguesia, para promover a sensibilização no âmbito da prevenção rodoviária. Com o aproximar do fim do ano e a época de festividades, a prevenção rodoviária e os cuidados a ter na estrada são ainda mais relembrados. Além disso, a sinistralidade verificada no concelho e o facto de Bemposta ser atravessada pela Nacional 2, foram também dois factores que levaram a junta de freguesia a colocar mensagens de sensibilização rodoviária, desde finais de 2021.

O primeiro cartaz foi colocado na entrada da freguesia, com a mensagem a ser alterada, de ano para ano. Este ano, a mensagem incentiva os condutores a fazer uma pausa na condução para que a viagem seja menos cansativa.