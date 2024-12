Mercado de trabalho continua a ser desafiante para quem sofre de incapacidade

Entrar no mundo do trabalho é sinónimo de autonomia e independência. Um objectivo nem sempre fácil de atingir para aqueles que sofrem de alguma incapacidade.

Quando Emilda Vaz concluiu o 12º ano na Escola Secundária de Azambuja não sabia que iria voltar a percorrer aqueles corredores numa qualidade que não a de estudante. O que sabia era que não queria ficar por ali e que queria ir atrás do seu segundo maior sonho, ser jornalista, depois de ter concretizado o primeiro: “andar na escola e fazer amigos”. Diagnosticada com osteogénese imperfeita, doença que prejudica a formação correcta dos ossos e que faz com que se partam com facilidade, é desde há quatro anos assistente operacional na Câmara de Azambuja, colocada na escola secundária.