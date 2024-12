Alenquer reforça apoio a projectos educativos

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou a atribuição de apoios financeiros e logísticos aos quatro agrupamentos escolares do concelho, no âmbito do programa de apoio aos planos anuais de actividades. A proposta totaliza 7.775 euros em apoio financeiro directo. O Agrupamento de Escolas do Carregado recebe 1.500 euros para apoiar o projecto orquestra escolar, as actividades de encerramento do ano lectivo, a cerimónia de entrega de diplomas e a gala de finalistas. Este apoio inclui ainda a cedência de iluminação, cadeiras e serviços de electricista, mediante disponibilidade.

O Agrupamento de Escolas de Abrigada beneficia de 1.750 euros, destinados a material pedagógico para a Unidade de Autismo de Cabanas de Torres (250 euros) e à aquisição de um sistema de som PA (1.500 euros). O Agrupamento de Escolas Visconde Chanceleiros conta com um apoio financeiro de 1.850 euros para a festa de encerramento do ano lectivo (500 euros), o Carnaval na Visconde (750 euros) e o projecto “Biblioteca Viva – Leitura para Todos” (600 euros). Além disso, o município disponibiliza material necessário para a festa de final de ano, assim como serviços de electricista.

O Agrupamento de Escolas Damião de Goes recebe 2.675 euros, incluindo 1.220 euros para a construção de uma parede de escalada, 1.255 euros para oficinas artísticas no âmbito do plano cultural de escola e 200 euros para a aquisição de plantas. Adicionalmente, a proposta prevê a cedência de autocarros para actividades, sujeita à disponibilidade.