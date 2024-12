Instituições de Azambuja recebem apoio extra mediante número de valências

As instituições particulares de solidariedade social do concelho de Azambuja vão receber um apoio extraordinário, cujo valor é discriminado mediante o número de valências de cada uma. As propostas foram aprovadas por unanimidade em reunião do executivo da Câmara de Azambuja.

A atribuição de apoios extra, salientou a vereadora da Acção Social e autora da proposta, Mara Oliveira (CDU), visa contribuir para “atenuar as dificuldades sentidas” pelas instituições do concelho que “merecem cada vez mais” o apoio do município “por todo o trabalho feito com a população”.

As instituições que têm até cinco valências vão receber 2.500 euros e aquelas que têm número superior a cinco foram contempladas com apoio de cinco mil euros. No total, o município investiu 32.500 euros nesta medida de apoio extraordinário. As instituições que vão receber 2.500 euros são a Associação Nossa Senhora do Paraíso, Casa do Pombal “A Mãe”, Casa do Povo de Manique do Intendente, Centro Social e Paroquial de Alcoentre, Centro Social e Paroquial de Aveiras de Baixo. O Centro Social e Paroquial de Aveiras de Cima, Centro Social e Paroquial de Azambuja, CERCI Flor da Vida e Santa Casa da Misericórdia de Azambuja recebem, cada um, cinco mil euros.