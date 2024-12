Politécnicos de Santarém e Tomar vão ser parceiros na criação de Centro Inovação Pedagógica

A Universidade de Coimbra vai criar um Centro de Inovação Pedagógica, em parceria com dez instituições de ensino superior, entre as quais o Instituto Politécnico de Santarém e o Instituto Politécnico de Tomar. O objectivo é implementar práticas pedagógicas inovadoras e digitais, num investimento de três milhões de euros. De acordo com o reitor da Universidade de Coimbra (UC), Amílcar Falcão, trata-se de um projecto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que pretende capacitar as entidades de ensino superior no campo da inovação pedagógica. “Nós somos coordenadores do projecto, que une 11 instituições de ensino superior. Ao longo de cerca de dois anos, vamos procurar, em trabalho colaborativo, desenvolver metodologias e boas práticas de inovação pedagógica, que permitam que encaremos o futuro do ensino superior com mais ferramentas”, destacou.

Agrega um consórcio que representa mais de 80 mil estudantes e cinco mil docentes, que é constituído pela UC, Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, institutos politécnicos de Viseu, Guarda, Tomar, Santarém, Castelo Branco e Coimbra, Universidade Aberta, Instituto Universitário Militar e Instituto Universitário de Lisboa. O projecto visa promover a aprendizagem conjunta e a troca de experiências entre os vários membros do consórcio, bem como assegurar dinâmicas de capacitação do corpo docente e colaboradores em domínios transversais e específicos de inovação pedagógica. Pretende ainda estimular a reflexão partilhada no seio da comunidade académica de cada instituição de ensino superior sobre as possibilidades e desafios de inovar pedagogicamente; sistematizar dados e produzir referenciais partilhados sobre pedagogia no ensino superior, para além de produzir orientações e quadros de referência relacionadas com a valorização de docentes na dimensão pedagógica e com a política pública no ensino superior.