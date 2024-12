Salão Paroquial de Samora Correia acolhe dádiva de sangue

Na manhã da véspera de Natal, 24 de Dezembro, o Salão Paroquial de Samora Correia é palco de uma acção de recolha de sangue.

O Agrupamento 1127 de Samora Correia do Corpo Nacional de Escutas promove a iniciativa que se desenrola entre as 9 e as 13 horas.

Com o mote “Neste Natal ofereça vida”, a colheita pode trazer esperança e alegria a quem mais precisa. A dádiva tem lugar na Travessa da Esperança, número 16.