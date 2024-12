Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento vai gerir Banco Local de Voluntariado

O Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (CERE) e o município do Entroncamento assinaram uma proposta de protocolo para gestão do Banco Local de Voluntariado.

O protocolo foi aprovado por unanimidade, na reunião camarária de 17 de Dezembro. O Banco Local de Voluntariado do Entroncamento foi assegurado até Junho de 2023 pela Associação Voluntariado e Acção Social (AVA), pelo município e pela CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, através de um protocolo tripartido, com o CERE a demonstrar interesse em dar continuidade ao projecto.

No protocolo de colaboração, o município cede as instalações para o funcionamento do Banco Local de Voluntariado numa loja do Mercado Municipal. Os Bancos Locais de Voluntariado, criados por recomendação da Comissão Nacional para o Ano Internacional dos Voluntários desde 2001, são estruturas locais promotoras do voluntariado, que actuam em subsidiariedade e usufruem da proximidade e do conhecimento das características de cada comunidade.